شكرا لقرائتكم خبر عن هذه مواعيد امتحانات النقل والثانوية.. ماذا حدث في المؤتمر الصحفي لوزير التعليم؟ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التربية والتعليم استمرت في انتاج المحتوى التعليمى في ظل جائحة كورونا رغم كافة الشائعات.

وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى اونلاين، اليوم الأحد، أن مصر نجحت العام الماضى في الحفاظ على مستقبل الطلاب وأن الدولة نجحت في استكمال امتحانات الثانوية العامة العام الماضى، وهناك حرص على تقييم عادل للطلاب للتفرقة بين الطلاب، وحضرت وزارة التربية والتعليم مصادر متنوعة للدراسة عن بعد لو اضطررنا لذلك سواء في وجود انترنت أو لا ولكن لا نستطيع انجاح الطلاب دون تقييم.

وتابع أن الدولة تملك حلول لإجراء تقييم طلاب صفوف النقل لحماية الطلاب والمعلمين ،وهناك 8 مليون طالب وطالبة بصفوف التعليم الجديد لن يتم اجراء امتحانات لهم، ولكن هناك امتحانات للطلاب من الصف الرابع وحتى الثالث الاعدادى بأكثر اجراءات احترازية ممكنة ،وأعلن شوقى ان وزارة الصحة أعلنت توفير اللقاحات لعناصر العملية التعليمية.

وأعلن شوقى تنفيذ امتحانات مجمعة لطلاب صفوف النقل مرة واحدة ليوم واحد للطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى، بحيث يتم عمل امتحان مجمع للتيرم الأول بشهر فبراير ثم نهاية مارس وابريل ومايو.

وبالنسبة لطلاب الصف الاول والثانى الثانوى سيتم عمل امتحانات الكترونية لهم من المنزل.

وأعلن شوقى أنه يتم عقد امتحانات الغير مضافة للمجموع مع مواد الهوية للمدارس الدولية نهاية العام الدراسى ،وتستطيع المدارس الدولية العودة للحضور بعد 20 فبراير مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأعلن عودة الحضور بالمدارس 10 مارس اختياريا لولى الأمر، وأن ولى الأمر الذي يختار حضور الطلاب الامتحانات فقط وعدم الحضور للدراسة عليه توقيع اقرار بذلك، وله الحق باقرار اعادة السنة وعدم الحضور.

وأكد شوقى ان طلاب النقل من 4 ابتدائى وحتى الثانى الاعدادي سيخضعون لامتحانات مجمعة نهاية كل شهر ولن يكون هناك امتحانات نهاية التيرم الثانى.

وطلاب الصف الأول والثانى الثانوي سيخضعون لامتحانات الكترونية شهريا من المنزل.

وبالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوى سيخضعون لامتحانات الثانوية العامة تجربيا الكترونيا بشهر ابريل.

وبالنسبة لطلاب المنازل والراسبين سيمتحنون الكترونيا عبر أجهزة توفرها الدولة.

وأعلن شوقى تطبيق امتحانات est لطلاب المدارس الدولية للراغبين في الالتحاق الجامعات.

وتابع عودة مجموعات التقوية والحضور بعد 10 مارس، وهناك خيارات متنوعة للقنوات التعليمية والمنصات الالكترونية تغطى كافة الصفوف، بالاضافة لمنصة ذاكر ومنصة ادمودو ومكتبة الدروس الالكترونية ومنصة التعلم لطلاب الثانوية العامة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم إعداد مجموعة من الضوابط لتقييم طلاب صفوف النقل للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

أعلن الدكتور طارق شوقى أن أول امتحانات لطلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 28 فبراير والاول من مارس للصف الخامس و3 مارس لطلاب الاول الاعدادى وهكذا امتحانات مجمعة ليوم واحد فقط.

وأضاف أن المرحلة الثانوية سيصدر لهم جدول تفصيلى ولن يحضر الطلاب للمدارس إلا يوم الامتحان فقط.

وأشار إلى أنه بعد 9 مارس يتعيد افتتاح أبوابها للحضور النظامى وعودة مجموعات التقوية .

وأعلن شوقى تأجيل الامتحانات المواد غير المضافة للمجموع إلى نهاية العام الدراسى ،فضلا عن عدم عقد امتحانات لطلاب نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال وحتى 3الصف الثالث الابتدائى، أما طلاب الشهادة الإعدادية فسيتم ضم امتحانات الفصليين الدراسيين معا بنهاية العام في لجان مع طلاب الثانوية العامة.