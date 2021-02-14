شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد موتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطواري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأحد، الموتمر المؤسع الذي شاركت فيه عدة وزارات وهيئات لإنشاء الشبكة الوطنية الموحده لخدمات الطواري بحضور اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة

وقال المحافظ في كلمتة إن «بورسعيد شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروعات جعلت منها قاطرة التنمية لمصر وحققت الترجمه العملية لتعبير الرئيس حلم بكرة بيتحقق الذي اطلقة في عام ٢٠١٥، وأصبحت حقيقة واقعة في المشروع العملاق لتنمية شرق بورسعيد والمشروعات القومية للغاز الطبيعي الذي حققت الاكتفاء الذاتي لمصر إلى جانب مشروع التامين الصحي الشامل والمحافظة الرقمية الأولى، والتي تقدم خدمات عديدة في مختلف المجالات، ولذلك تم اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري، لتكون نموذج يتم بعدها تعميم المشروع على مستوي الجمهورية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس كما تم في مشروعات التأمين الصحى والمحافظة الرقمية».

وأضاف المحافظ أن «المشروع يعد نقلة حضارية كبري تخطو به مصر طريق الدول العالمية المتقدمة للتعامل مع الازمات والطوارئ بمنظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة وتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح».

وبأات عقب الموتمر، جلسات ورش العمل لمناقشة الجوانب الفنية للمشروع والذي تتبلور صورتة الكاملة بالمحافظة من الناحية النظرية والعملية خلال شهر مارس القادم.