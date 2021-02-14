شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم «حشيش وبانجو» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأحد، من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.

كانت الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، قد ألقت القبض على 6 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو و700 جرام و600 جرام حشيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة.