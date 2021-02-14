شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم «حشيش وبانجو» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأحد، من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.
كانت الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، قد ألقت القبض على 6 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو و700 جرام و600 جرام حشيش.
وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
173,202
-
تعافي
134,638
-
وفيات
9,935