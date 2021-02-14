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عضو بـ«الشيوخ»: «التكاتك» وباء أخطر من كورونا.. ونحتاج لحلول جذرية

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف النائب سامح صلاح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية، ظاهرة انتشار ألتوك توك في شوارع المحافظة، بوباء أخطر من ، مشيرًا إلى أن المجتمع أمام ظاهرة خطيرة لها آثارها السلبية على الجميع.

وقال الشيمي، لـ«المصري اليوم»، إن التوك توك أصبح يمثل صداع يؤرق رجال المرور حيث إنه لا يمتثل لقواعد المرور ويسير عكس الاتجاه ولا يراعي المارة والسيارات شركاء الطريق، فضلاً عن عدم التزامه بخط سير محدد.

ورصد أحدث 3 حوادث متفرقة في الإسكندرية بسبب ألتوك توك خلال أسبوع أسفرت عن مقتل 3 مواطنين نتيجة دهس وسير عكس الاتجاه ومشاجرات، والأخطر من ذلك أن الأطفال وكل من لم يبلغ السن القانوني للقيادة أصبح يجد سهولة في الحصول على المال من قيادة ألتوك توك، ومن هنا يكمن الخطر في إنفاق هؤلاء الأطفال ما يربحون في تعاطي المخدرات، وساهمت الوظيفة السهلة في الامتناع عن استكمال التعلم وترك أصحاب المهن والحرف صناعتهم بحثاً عن الثراء السريع، دون بذل مجهود أو عناء.

ودعا "الشيمي" الدولة إلى ضرورة تقنين أوضاع ألتوك توك باعتباره حل للازمة خاصة وأنها باتت واقع موجود ووسيلة مواصلات رخيصة وسهلة وتتماشى مع الظروف الاقتصادية للسواد الأعظم من المواطنين، من خلال إقرار ضوابط واشتراطات وقواعد منظمة تضع مخالفيها أمام القانون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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