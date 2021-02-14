شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يعقد اجتماعًا مع أمناء ومديري شئون الطلاب بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، مع الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر وأمناء ومديرى شؤون الطلاب بالكليات، لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تخص التجهيزات والمعدات الطلاب قبل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد «محجوب» ضرورة الالتزام بالحضور والأنصراف بالكليات، مشيرًا إلى أنه من الضروي التعاون بين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وإن رئاسة الجامعة تساند عمداء الكليات والأمناء بما يحقق المصلحه العامة للجامعة. وشدد رئيس الجامعة على أهميه النظافه وتجميل الكليات حتى تظهر بصورة افضل تليق بجامعة الأقصر.

واستمع الدكتور محجوب إلى متطلبات الامناء ووعدهم بتنفيذ احتياجاتهم من أجهزة ومعدات، مشيرًا إلى أنه تم وصول مجموعة ثانية من المكلفات للخدمه العامة بالجامعة، وسيتم إرسالهم ابتداءً من الغد للكليات لمساندة زملائهم في العمل بالكليات.