شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: سنجري امتحانات للطلاب من الصف الرابع وحتى الثالث الاعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدولة تملك حلول لإجراء تقييم طلاب صفوف النقل لحماية الطلاب والمعلمين.

وأضاف شوقى خلال مؤتمر صحفى أونلاين، أن هناك 8 مليون طالب وطالبة بصفوف التعليم الجديد لن يتم اجراء امتحانات لهم .

ولكن هناك امتحانات للطلاب من الصف الرابع وحتى الثالث الاعدادى.

وأعلن شوقى أن وزارة الصحة أعلنت توفير اللقاحات لعناصر العملية التعليمية.

وأعلن أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها لأخر العام.

وتابع سيتم تأجيل امتحانات الشهادة الاعدادية لأخر العام الدراسى.