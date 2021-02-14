شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع، بدءًا من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس 18 فبراير الجاري، وتوقع خبراء الهيئة أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ممثلًا في انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

وكشفت نشرة التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء أنه من المنتظر ان تسود فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة (50%) على القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (22 عقدة تقريبا) وتتراوح درجات الحرارة العظمی بين 17و18 الصغرى بين 9 و7 درجات.

ومن المنتظر أن يشهد الوجه البحرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق (20-25 عقدة تقريبا)، وتتراوح درجات الحرارة العظمی بين 15و16) الصغرى 8 و7 درجات

السواحل الشمالية الغربية أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح (30 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (12-13) الصغرى (8-9).

وتسود حالة الاضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج 3.5-5.5 متر)

وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمن المنتظر سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (25 عقدة) درجات الحرارة العظمی (21-22) الصغرى (9-10).

ويشهد شمال الصعيد أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة (20-25 عقدة) درجات الحرارة العظمی (19-20) الصغرى (5-6).، وبالنسبة لجنوب الصعيد فيشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (20 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمى (24-25) الصغرى (8-9).

وتوقعت النشرة حالة الطقس ليوم الأربعاء المقبل فعلى القاهرة الكبرى ومدن القناة تزداد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (50%) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (25 عقدة تقريبا) ودرجات الحرارة العظمى (12-13) الصغرى (7-8).

ومن المنتظر سقوط أمطار على الوجه البحرى: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على شمال الوجه البحرى تكون متوسطة جنوب الوجه البحرى (70%) على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق (25 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمى (12-13) الصغرى (7-8).

وتوقعت النشرة سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح (30-35 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (11-12) الصغرى (9-10).

ويسود اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط (ارتفاع الموج 4.5 -6 أمتار)

وعن حالة الطقس فمن المنتظر أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة قد تزداد غزارة أحيانا ورعدية مصحوبة بالبرد على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (25-30 عقدة تقريبا) ودرجات الحرارة العظمی (10-12) الصغرى (5-8)

ويشهد قطاع شمال الصعيد: أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة (25-30 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمى (12-13) الصغرى (4-5) تصل لحد الصقيع على المزروعات، وفي جنوب الصعيد يسود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (20-25 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (16-17) الصغرى (6-7).

وحول حالة الخميس 18 فبراير فمن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى نشاط رياح (15-20 عقدة تقريبا) ومدن القناة، ودرجات الحرارة العظمی (15-16) الصغرى (9-10)

ويشهد الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة نشاط رياح علىبعض المناطق (15-20 عقدة تقريبا) ودرجات الحرارة العظمی (15-16) الصغرى (9-10)، أما السواحل الشمالية فتشهد أمطار متوسطة على فترات متقطعة، ونشاط رياح (15-20 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (15-16) الصغرى (10-12).

ومن المتوقع أن يسود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويتراوح ارتفاع الموج بين 3و4 أمتار.