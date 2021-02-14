شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة تقاطع «الأمين وكسرى» بالمناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، قرب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة تقاطع الأمين وكسري والواقع في نطاق حى المناخ تحت إشراف مديرية الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة المتكاملة لتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء المحافظة .

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، أن بورسعيد تشهد حاليًا طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهمها رفع كفاءة منظومة الطرق بنطاق المحافظة وخاصة في المناطق الحيوية في منتصف المحافظة، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس المرورى والتيسير على المواطنين، لافتًا إلى أن هناك خطة شاملة للتطوير في طرق المحافظة بالتوازى تماشيا مع الطفرة في المشروعات الخدمية والتنموية المقامة.