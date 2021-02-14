شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 14 عامًا.. وصول قيادي بفتح إلى قطاع غزة عبر «رفح البري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى قطاع غزة مساء اليوم الأحد، القيادي في تيار الإصلاح بحركة فتح الفلسطينية الدكتور عبدالحكيم عوض، عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد غياب ١٤ عامًا عن القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينيه، فإن عوض سيقوم بافتتاح مقر للحركة التي يتزعمها محمد دحلان في قطاع غزة، استعدادا للانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وذكرت المصادر أن عوض وعدد من كوادر حركة فتح غادرت غزة إلى مصر وعدد من الدول العربية والاوروبيه، منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.

يذكر أن السلطات المصرية قامت الثلاثاء الماضي بفتح معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.