شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الفصائل الفلسطينية يعود إلى غزة عبر معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد وفد الفصائل الفلسطينية الأحد، إلى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري بشمال سيناء، قادمًا من القاهرة.

وقالت مصادر إن السلطات المصرية أنهت إجراءات عبورهم وواصلوا طريقهم إلى قطاع غزة.

واستضافت القاهرة الفصائل الفلسطينية التي اتفقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقًا للجدول الزمني واحترام قرارات لجنة الانتخابات المركزية.