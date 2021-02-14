شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: وزيرة الصحة وعدت بتوفير لقاح كورونا للمدرسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وعدت بتوفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين نهاية مارس المقبل.

وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ومصير الامتحانات ومواعيدها، من كي جي 1 حتى 3 ابتدائي دون امتحان، وبالنسبة لسنوات النقل امتحان مجمع في يوم واحد لكل المواد بداية من الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير ويتم امتحان آخر في آخر كل شهر مرة واحدة في مارس وإبريل ومايو وأولى وثانية ثانوي امتحانات الكترونية من المنزل.

وتابع أن المدارس الدولية تقرر نظام الحضور والغياب، مشيرا إلى أن عودة الحضور في المدارس العادية سيكون اختياري دون غياب مع توقيع ولي الأمر إقرار رسمي مع تشغيل المجموعات المدرسية.