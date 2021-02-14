شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحان «EST» المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان المصري «ESt» يعتبر المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات.

وأعلن مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر الماضي، تعليق الدراسة في المدارس، مع استمرارها إلكترونيا لمدة أسبوعيا، على أن تنتهي إجازة نصف العام في 20 فبراير، وبعدها تستأنف الامتحانات.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.