شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المنيا يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة عامل بمجرى مائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثف فريق البحث الجنائي بجنوب المنيا، جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة عامل، مصاب بطلق ناري، وملقى جثمانه بمجرى مائي بقرية بلنصورة بالظهير الصحراوي الغربي.

وأمرت النيابة العامة بمركز أبوقرقاص، بتشريح جثة المجني علية، وأعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلّف فريق البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، والقبض على المتهم.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص على جثة مجهولة مصابة بطلق ناري وملقاة بترعة وبطش المتفرعة من ترعة سري باشا بالقرية.

انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا، وإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى على جمعة أبوضيف- 18 سنة- عامل- ومقيم بقرية بلنصورة بدائرة المركز.

وجاري البحث والتحري وكشف ملابسات الحادث. تحرر محضر ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام تحت تصرف النيابة العامة.