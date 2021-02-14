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وزير التعليم يعلن موعد عودة مجموعات التقوية والحضور بالمدارس

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وفاء يحيى 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد عودة مجموعات التقوية والحضور بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق امتحانات est لطلاب المدارس الدولية للراغبين في الالتحاق الجامعات .

وتابع شوقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عودة مجموعات التقوية والحضور بعد 10 مارس، وهناك خيارات متنوعة للقنوات التعليمية والمنصات الالكترونية تغطى كافة الصفوف، بالاضافة لمنصة ذاكر ومنصة أدمودو ومكتبة الدروس الالكترونية ومنصة التعلم لطلاب الثانوية العامة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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