شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات مجمعة نهاية كل شهر لطلاب النقل.. ولا اختبارات آخر السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ولى الأمر الذي يختار حضور الطلاب الامتحانات فقط وعدم الحضور للدراسة عليه توقيع اقرار بذلك، وله الحق باقرار إعادة السنة وعدم الحضور.

وأكد شوقى، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، ان طلاب النقل من 4 ابتدائى وحتى الثانى الاعدادي سيخضعون لامتحانات مجمعة نهاية كل شهر ولن يكون هناك امتحانات نهاية التيرم الثانى.

وطلاب الصف الأول والثانى الثانوي سيخضعون لامتحانات الكترونية شهريا من المنزل.

وبالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوى سيخضعون لامتحانات الثانوية العامة تجربيا الكترونيا بشهر ابريل.

وبالنسبة لطلاب المنازل والراسبين سيمتحنون إلكترونيا عبر أجهزة توفرها الدولة.