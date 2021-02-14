شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة إلكترونية وتأجيل الإعدادية.. القرارات الكاملة لوزير التربية التعليم بشأن مواعيد الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قرارات مهمة بخصوص مصير الترم الثاني ومواعيد الامتحانات.

وجاءت القرارات على النحو الآتي

1- امتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل

2- تأجيل امتحانات الشهادة الاعدادية لأخر العام الدراسي

3- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها لأخر العام

4-الدولة تملك حلول لإجراء تقييم طلاب صفوف النقل لحماية الطلاب والمعلمين

5- امتحانات شهرية إلكترونية من المنزل في مارس وأبريل ومايو

6- من حق أولياء الأمور اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق طلب رسمي للإدارة التعليمية

7-الأسبوع المقبل الكشف عن موعد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وكيفية أدائها

8- لا امتحانات للتلاميذ من «كي جي» حتى الصف الثالث الابتدائي

9- امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ستجرى في يوم واحد لكل فصل دراسي

10- إنتاج المحتوي التعليمي على كافة المنصات من أجل استكمال الدراسة عن بعد

11- المدارس الدولية تقرر نظام الحضور والغياب.

12- عودة الحضور في المدارس العادية سيكون اختياري دون غياب مع توقيع ولي الأمر إقرار رسمي مع تشغيل المجموعات المدرسية.

13- امتحان سنوات النقل سيكون مجمع في يوم واحد

14- أولى وثانية ثانوي امتحانات إلكترونية من المنزل

15- الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات

16- امتحانات الثانوية العامة إلكترونية ولن تجرى قبل شهر يوليو القادم

17- امتحانات الترم الأول ستجري خلال الفترة من 27 فبراير إلى 9 مارس

18ـ عودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير

19ـ إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب دون رسوب

20ـ عودة مجموعات التقوية والحضور بعد 10 مارس.

21ـ خيارات متنوعة للقنوات التعليمية والمنصات الالكترونية تغطى كافة الصفوف، بالاضافة لمنصة ذاكر ومنصة أدمودو ومكتبة الدروس الالكترونية ومنصة التعلم لطلاب الثانوية العامة.