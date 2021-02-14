شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادله السلبي مع المنيا.. «الشرقية للدخان» يتصدر مجموعة الصعيد لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح نادي الشرقية للدخان، في صدارة مجموعة الصعيد لكرة، بدوري الدرجة الأولي «ب»، والمعروفة إعلاميا بدوري المظاليم، تعادل مع نادي المنيا في عقر دارة، على ستاد جامعة المنيا «صفر / صفر»، ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر، ليرتفع رصيده ل 30 نقطة، مغردًا بها على رأس مجموعة، والمنيا ل 25 نقطة، يحتل بها المركز الثاني.

ودخل الفريقين المباراة في حالة توتر حيث يتصدران الترتيب الأول والثاني للمجموعة .

وأقيمت المباراة على ستاد جامعة المنيا، بحضور أعضاء مجلس إدارة الناديين .

وأشاد الكابتن شديد قناوي، المدير الفني لنادي المنيا، بأداء اللاعبين. مؤكدا ان لم يحالف الحفظ في الحصول على النقاط الثلاثة.