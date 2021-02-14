شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «آثار الإسلامية» يتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني و«أتيلية الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد متولي مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية، جولة تفقدية الأحد، للوقوف على معدلات التنفيذ بمشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، (أكبر متحف في الوجه البحري وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط)، والمسجل أثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.

ورافق «متولى»، أثناء الجولة محمد فوزي مدير عام آثار وسط الاسكندرية، وراندة يوسف مدير منطقة آثار وسط الاسكندرية، وراندا مصطفى المشرف على مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

كما أجرى مدير الآُثار جولة تفقدية لأتيلية الاسكندرية.

يشار إلى أن المتحف اليونانى الرومانى يخضع لمشروع ترميم وتطوير بتكلفة 340 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحه بنهاية الربع الثانى من 2021،وأنهت الشركة المنفذة لمشروع الترميم والتطوير حوالى 70% من جملة الأعمال، حيث جرى الانتهاء من جميع أعمال المباني والخرسانات والتشطيبات للمبنى الإدارى للعاملين من دهانات وشبكات الكهربائية وإنذار الحريق وبياض المحارة للحوائط والاسقف وتركيب الارضيات البورسلين لجميع الأدوار اول وثاني وثالث، وكذا أعمال المبنى الرئيسي للمتحف، حيث تم الانتهاء من تركيب جميع اعمال الهيكل المعدني من مراشمه ودهان ودهان ضد الحريق بالدور الأرضي والأول بالكامل وصب الاسقف الميتال دك- وتوريد وتركيب الجمالون الحديد كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل بالموقع واعمال مباني الدور الأرضى ومبانى الدور الأول للمكتبة وقاعات المحاضرات والجزء الخاص بمعمل الترميم والمخازن.

مدير "آثار الاسكندرية" يتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني و"الأتيلية" (صور)

مدير "آثار الاسكندرية" يتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني و"الأتيلية" (صور)

مدير "آثار الاسكندرية" يتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني و"الأتيلية" (صور)

مدير "آثار الاسكندرية" يتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني و"الأتيلية" (صور)

مدير "آثار الاسكندرية" يتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني و"الأتيلية" (صور)

مدير "آثار الاسكندرية" يتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني و"الأتيلية" (صور)