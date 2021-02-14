شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عدد من المزارع السمكية المخالفة على مساحة ٢٠ فدان بحى الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حى الجنوب اليوم برئاسة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب بحملة مكبرة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من المزارع السمكية في منطقة بحر البقر التي تروى من مياه مصرف بحر البقر الغير صالحة لتربية أسماك بمساحة 20 فدان وتم مصادرة ماكينة رفع مياه واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات اليومية للأحياء لإزالة أي مخلفات أو تعديات، وشدد رئيس حى الجنوب على منع عودة هذه المزارع مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة للأحياء.