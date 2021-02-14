شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مؤتمر وزير التربية والتعليم.. قرارات مهمة للرئيس السيسي بشأن الحضور في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، للحديث عن مصير الإمتحانات وملامح الفصل الدراسي الثاني، اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من القرارات الهامة بشأن المرحلة التعليمية.

وجاءت أبرز قرارات الرئيس:

ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس.

منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

وجه السيسي بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.

وجه الرئيس بتطوير نظام امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وجه السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية ومراعاة مواصفات ومعايير سلامة الغذاء.

وأعلن مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر الماضي، تعليق الدراسة في المدارس، مع استمرارها إلكترونيا لمدة أسبوعيا، على أن تنتهي إجازة نصف العام في 20 فبراير، وبعدها تستأنف الامتحانات.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.