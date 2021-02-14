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جمعة يُكرّم أئمة وواعظات قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان (صور)

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الأحد، أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف الموفدين إلى دولة السودان الشقيقة خلال الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021 م , وحتى الخميس 11 / 2 /2021 م ، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر .

حضر الاحتفال .سامي الشريف ،عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وعدد من الأئمة المتميزين من شباب العلماء والدعوة الإلكترونية ، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

واشاد وزير الأوقاف بدور أعضاء القافلة وأدائهم المشرف ، مشيرًا إلى أننا كنا نتابعهم على مدار الساعة ورأينا مدى حفاوة الاستقبال لوفد وزارة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة ، والبداية كانت في المطار حيث كانت حفاوة الاستقبال لا توصف موجها الشكر لأشقائنا في دولة السودان ولا سيما وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح الذي صرح بقوله : “لا نسمح لأي أحد أن يعتلي منابرنا في السودان إلا أشقاءنا المصريين.

وقال وزير الأوقاف : لدينا سفير وطني محترم في دولة السودان الشقيقة هو السفير حسام عيسى والذي أطلعنا على مردود القافلة ، والذي عبر عن القافلة قائلًا : هذه القافلة أنجزت في أسبوعين عمل سنوات.

وأوضح الوزير ان المكرمين هم : الدكتور أشرف فهمي محمود موسى ، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار ، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال ، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم ، الواعظة دينا محمد حسن جدامي ، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري ، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان ،الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ .

وزير الأوقاف يكرم أئمة وواعظات قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان
وزير الأوقاف يكرم أئمة وواعظات قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان
وزير الأوقاف يكرم أئمة وواعظات قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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