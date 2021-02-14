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ورش حكى بالعرائس  وعروض سينما بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة أبوقرقاص محاضرة بعنوان «دور الثقافة في التنمية الشاملة» حاضرها وائل عوض عبدالحسيب مدرب التنمية البشرية.

وتناول دور الثقافة على مر العصور في تنمية المجتمعات مع عرض لنماذج مختلفة، ودور قصور الثقافة في تنمية المجتمع ونشر الوعي الثقافى، ومن خلال أنشطة الأونلاين قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم سينما بعنوان «دكان عم فندى» تأليف وإخراج حسن نور، كما قدم بيت ثقافة سمالوط ورشة حكى بالعرائس بعنوان تقسيم الوقت بين الاستعداد للامتحانات والترفيه، والورشة من تنفيذ شريف محمد، بمشاركة من محمد ربيع عجيزي، مينا ميمي، ومحمود ياسين، محمود مهدي، تحريك رسوم متحركة أحمد عزت، أدهم محمد احمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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