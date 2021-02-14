شكرا لقرائتكم خبر عن ورش حكى بالعرائس وعروض سينما بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة أبوقرقاص محاضرة بعنوان «دور الثقافة في التنمية الشاملة» حاضرها وائل عوض عبدالحسيب مدرب التنمية البشرية.

وتناول دور الثقافة على مر العصور في تنمية المجتمعات مع عرض لنماذج مختلفة، ودور قصور الثقافة في تنمية المجتمع ونشر الوعي الثقافى، ومن خلال أنشطة الأونلاين قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم سينما بعنوان «دكان عم فندى» تأليف وإخراج حسن نور، كما قدم بيت ثقافة سمالوط ورشة حكى بالعرائس بعنوان تقسيم الوقت بين الاستعداد للامتحانات والترفيه، والورشة من تنفيذ شريف محمد، بمشاركة من محمد ربيع عجيزي، مينا ميمي، ومحمود ياسين، محمود مهدي، تحريك رسوم متحركة أحمد عزت، أدهم محمد احمد.