شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد دول حوض النيل بالفيوم 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال حسن غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، أن المعهد انتهى من وضع جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث إنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات 27 فبراير، وتنتهى في 10 مارس، على أن تكون الامتحانات حضورية للطلاب.

وأضاف الدكتور كمال غلاب أن إدارة المعهد ستطبق إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار العدوى حيث سيتم توزيع الطلاب على القاعات الامتحانية بطاقة استيعابية 40 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للقاعة.

وشدد الدكتور كمال غلاب، على ضرورة متابعة سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.