شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة القراض السامة وكوفيد 19 والوقاية منهما بثقافة أحمد بهاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقصر ثقافة احمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، تضمنت عقد ندوة توعوية صحية عن كورونا كوفيد 19 بالتعاون مع المركز الصحي الحضري التابع لوزارة الصحة، حيث تناولت كيفية الوقاية من فيروس كورونا وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لحماية انفسنا ووقايتها منه.

كما تناول أيضا شرح أخطار سمكة القراض، وهي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهي غير عدائية تنفخ نفسها وتتغذى على الطحالب السامة والسم موجود في الجلد والأحشاء.

كما أقيمت مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية تضمنت ورشة حكي عن توظيف القيم والمثل العليا وفن التعامل مع الآخر، بجانب ورشة فنون تشكيلية لتنمية الذائقة الفنية للأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقة القصر الشهرية في الفنون التشكيلية والاشغال الفنية، وأقيمت مسابقة ثقافية للأطفال تناولت موضوعات تحفز على القراءة والإطلاع المستمر وبناء الفكر المستنير، وورشة «التلي» وتعليم الأطفال كيفية عمل الزروع بغرزة التلي، بجانب ورشة حكي للقاص عاطف العزازي لتعليم الأطفال كيفية كتابة القصة القصيرة بطريقة علمية صحيحة .