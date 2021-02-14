شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية للأطفال بثقافة مغاغة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قصر ثقافة مغاغة التابع لفرع ثقافة المنيا عرض لفرقة كورال أطفال وفقرة عزف على الأورج واغنية شخبط شخابيط مع الفنانة مريم إيهاب، كما عقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة مكتبية بعنوان «حقوق الطفل في الإسلام»، حاضرها الدكتور احمد عبدالغفور، حيث أوضح أن الإسلام كفل للطفل حقوقه كافة، ابتداء من حق اختيار الأم الصالحة، ورعاية الأم لجنينها وطفلها وضرورة اختيار الاسم الحسن للمولود، ونسبه لأبويه وإتمام الرضاعة، والنفقة، وحقه في التربية الإيمانية والبدنية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية الحسنة، والمساواة بينه وبين إخوته.

‌وأشار إلى أن الطفولة هي المرحلة الأولى من مراحل حياة الإنسان والتي يكون خلالها معتمدا وبشكل شبه كامل على من يحيط به من الأشخاص، وبين أن مرحلة الطفولة تعتبر أساس مراحل حياة الإنسان التي يتحدد فيها ميول الفرد واتجاهاته، وتتشكل خلالها شخصيته وأن الأطفال هم الطاقة المحركة للمجتمع في المستقبل، ومستقبل الإنسان مبني على مرحلة طفولته إيجابا وسلبا، وهذا يقرر أيضا أن مستقبل المجتمع مرتبط بالعناية بأطفاله، فهم رجاله ونساؤه مستقبلا، وهم القادة وصانعو الحضارة، وهم الثروة ومصدر التقدم، وهم مركز أمل المجتمع وتطلعه، ولابد تربية الأبناء خلقيا، وتزكية نفوسهم واستقامة سلوكهم على عمل الطاعات والخيرات والتزام الإخلاص، التي ترقى بهم في الحياة الدنيا وتحقق لهم السعادة في الآخرة مثل الصدق والأمانة والوفاء والعفة، تنمية الذكاء وتحسين المهارات وتطوير طرق التعليم وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في غرس القيم السامية والنبيلة في نفوس الأطفال.

ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان «سباحة الأرض وجريانها» تأليف د. منصور حسب النبى، قدمه حماده محمد، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة ورشة فنية عن طرق الوقاية الصحية قدمها محمود محي الدين امين .