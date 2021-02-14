شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توفير «زي موحد» لجميع الواعظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير الزي لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذي تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن، حيث تم الاستقرار على الزي اللائي كن يلتزمن به بطبيعتهن دون أي توجيه، مع إضافة شعار يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزي الأزهري زملاءهم من الأئمة، بحيث نغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة، كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوي، ولا سيما في ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.

يأتى قرار وزير الأوقاف إلى جانب اهتمامها الشديد بالإعداد العلمي والمهاري للأئمة والواعظات، وبعد توفير الزي الأزهري لجميع الأئمة.