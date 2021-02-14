شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيوم: إجراء الاختبارات التحريرية لعدد ١٠٤ متقدم لوظائف القرض الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الاختبارات التحريرية لعدد ١٠٤ متقدم لوظائف القرض الأوروبى والتى أعلنت عنها الشركة في وقت سابق وذلك بمقر التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة.

أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة ان الاختبارات تتم على فترتين وذلك تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين المتقدمين حيث تتم الاختبارات لعدد ٤١ متقدم تخصص عقود ومشتريات وسلامة وصحة مهنية وأخصائي جودة كفترة أولى موزعة على أربع لجان كما تضم الفترة الثانية ٦٣ متقدم تخصص مالى وادارى موزعة على خمس لجان وتجرى كافة الاختبارات بكل حيادية وشفافية تامة ولجان تم تشكيلها برئاستى والمستشار القانوني للشركة وأعضاء من الشركة القابضة .