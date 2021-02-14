شكرا لقرائتكم خبر عن الخرتى.. رواية تناقش انهيار الطبقة المتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت دار نبوغ النشر رواية الخرتي للكاتب الصحفي محمد إبراهيم طعيمة.

يقول طعيمة ان الرواية تكشف تفاصيل عمليات التنقيب عن الآثار المصرية، والاتجار فيها وبيعها، وذلك من خلال قصة محامي شهير تضطره الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للتحول إلى مهنة «الخِرَتي».

كما تناقش الرواية العلاقات الاجتماعية في مجتمع الطبقة الوسطى الذي تآكل نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي قد تدفع البعض لعمل أي شيء من أجل توفير لقمة العيش، كما يكشف خلال الرواية من هو الخرتي وما هي طبيعة عمله بالتحديد، وكذا علاقة المصريين بالآثار والتنقيب عنها والتجارة فيها ومدى مشروعية ذلك سواء بالنسبة للمواطنين العاديين أو للدولة.

يذكر أن آخر أعمال الروائي محمد إبراهيم طعيمة كان كتاب «ريحة الحبايب.. حكايات إنسانية لنجوم الفن»، والذي طرح في المكتبات نهاية عام 2019، وحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة معرض القاهرة الدولي الكتاب، خاصة أنه يناقش مواقف وحكايات إنسانية مؤثرة لعدد من نحوم الفن، منهم أحمد زكي وأسرته، حسين الشربيني، جورج سيدهم، تحية كاريوكا، نجاح الموجي وسناء يونس.