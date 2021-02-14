شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارة والمجتمع المصري» بثقافة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقشت مكتبة القطورى الثقافية ضمن مبادرة «نقرأ لنرتقي» كتاب بعنوان «الإدارة والمجتمع المصري» تأليف حسين رمزى، تناولت المقومات الأساسية لإستراتيجية التطوير الإدارى، المتغيرات العالمية وأثرها على الإدارة، وقطاع الأعمال ودوره في المرحلة القادمة.

كما يقيم قصر ثقافة الجيزة بروفة للعرض المسرحي «اوبسيدو» عن قصة حصار لشبونة لجوزيه ساراماجو تأليف محمد السباعي ومحمد هلال، وإخراج السعيد منسي، بالإضافة إلى تدريبات على «الرقص الصعيدي، فن الباليه»، بينما ناقشت مكتبة صول الثقافية كتاب بعنوان «الدين والعلم والمال» تأليف د. جابر عصفور، الذي يدور حول ما يحدث عندما تتحول العلاقة بين الدين والعلم والمال علاقة صراع بدلا من علاقة سلام وحوار والتفاعل.

نفذ بيت ثقافة المتانيا تصميم مجلة حائط تضمنت معلومات تاريخية متنوعة، فيما ناقش قصر ثقافة العياط كتاب «فولكلور الحج» تأليف محمد رجب النجار، بينما ناقشت مكتبة الكوم الأحمر كتاب بعنوان «أحمد آمين»، الذي يعرض النزعة الموسوعية في كتابات أحمد آمين، وتفنيد النزعات العنصرية التي اثارها بعض المستشرقين حول العقلية العربية، ومتانتها وقدراتها على انتاج العلم والثقافة قبل ان تختلط بالأعاجم، ونظمت مكتبة الهلال الأحمر الثقافية ورشة حكي لقصة «دقنوش والغراب الأزرق»تأليف شاكر المعداوي، تناولت أهمية الثقافة والفنون في بناء المستقبل، فيما ناقشت مكتبة دور التربية الثقافية كتاب «المغناطيسيات التجاذب والتنافر» تأليف ناتالى م. روزنيكى، الذي دار حول المواد التي تنجذب للمغناطيس، والمواد التي لا تنجذب له، بجانب إجراء تجربة عملية مع المشاركين حول خواص المغناطيس، بالإضافة لمناقشة بيت ثقافة اوسيم لكتاب «مصر بعد العبور» تأليف على محجوب واحمد كمال الطوبجي وسعد شعبان، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز كتاب بعنوان «البقرة العجيبة» إعداد الطاهرة عماري أحمد.