شكرا لقرائتكم خبر عن «التسويق السياحي» بالأقصر: السياحة الداخلية صمام الأمان للسياحة الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، ان السياحة الداخلية صمام الأمان للقطاع السياحى فى الوقت الراهن، بعد تداعيات ازمة جائحة كورونا التى أثرت على حركة السياحة العالمية الوافدة من مختلف دول ا لعالم، مطالبا بضرورة قيام وزارة السياحة والاثار، بوضع برامج لتكون طوال العام بدلا من الاعتماد عليها فى وقت الأزمات.

واضاف أن إقبال المصريين على زيارة مدينتى الأقصر وأسوان خلال أجازة نصف العام الدارسى، ساهم فى تحريك الماء الراكد وعودة الحياة للمحال التجارية والبازارات والفنادق والسوق السياحى، موضحاً ان الاقصر من المحافظات السياحية التى يوجد بها العديد من الأنماط السياحية، ومنها زيارة معابد الاقصر المنتشرة فى البر الغربى وشرق الاقصر، بجانب متحف الاقصر، ورحلات البالون الطائر بالاضافة الى الرحلات النيلية وجزيرة الموز.

واوضح ان الاقصر استضافت خلال الفترة الاخيرة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ومنها ملتقى الاقصر الدولى للتصوير، بجانب عدد من المعارض الفنية لعدد من الفنانين التشكيليين بالاضافة الى زيارة السفير البريطاني، وأسرته للاقصر واسوان، وزيارة السفير الكرواتي وقيامه بزيارة المقاصد الاثرية والسياحية، ومشاهدة الاثار من اعلى منطقة برحلة من رحلات البالون الطائر.

كما طالب بتنظيم احتفالية كبرى خلال افتتاح طريق الكباش الذى قارب على الانتهاء باعتباره اكبر مركز مفتوح فى العالم، واستغلال الاكتشافات الأثرية التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار فى الترويج للخارج.