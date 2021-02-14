شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد المنشآت الطبية بالحسينية استعدادًا لتطويرها ضمن حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي الحسينية المركزي، ومراكز ووحدات طب الأسرة بنطاق المركز ، والتي سيتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية، ما بين إنشاء مباني جديدة، وإحلال وتجديد، ورفع كفاءة حسب حالة كل وحدة ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تفقد وكيل الوزارة يرافقه مدير الإدارة الصحية بالحسينية، وحدات طب الأسرة بسماكين الغرب، والملكيين البحرية، والجمالية، وجزيرة عليوة، ومركز طب الأسرة بسعود، لمعاينة الوحدات الصحية علي الطبيعة، وقام بمتابعة نشاط هذه الوحدات ومؤشرات أدائها، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من إنتظام سير العمل، وتفقد أقسام الرعاية الأولية، وأماكن عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية.

كما تفقد وكيل الوزارة سير العمل بمستشفي الحسينية المركزي، وعاين علي الطبيعة المكان المقترح لإنشاء مبني جديد بالمستشفي، لتوسعة وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد وكيل الوزارة علي مدير الإدارة الصحية ومدير المستشفي بالتنسيق الكامل، والمتابعة المستمرة مع اللجنة المشكلة من قبل محافظ الشرقية، لإنجاز مشروعات التطوير بالمبادرة الرئاسية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإقليم، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.