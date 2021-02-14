شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مخالف لتصنيع الأدوية بدون ترخيص بحي الهرم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام قطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي وإدارة المتابعة الميدانية وإشغالات القطاع الشمالي بحى الهرم بمحافظة الجيزة بإغلاق مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص بشارع الرحمة من الترابيع- منشأة البكاري. وتمت مصادرة جميع المحتويات وسيارة نقل للتوزيع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما قام مركز ومدينة البدرشين بمتابعة رصف طريق ميت رهينة والطريق السياحي بسقارة.
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