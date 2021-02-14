شكرا لقرائتكم خبر عن "الإندنبدنت" تبرز العثور على أقدم مصنع للبيرة فى العالم فى موقع أثرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف العالمية الصادرة اليوم إعلان علماء الآثار الأمريكيين والمصريين العاملين في أحد أبرز المواقع التاريخية في مصر القديمة بالعثور على أقدم مصنع بيرة معروف في العالم.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قول مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر ، إن المصنع عُثر عليه في أبيدوس ، وهي مقبرة قديمة تقع في الصحراء غرب نهر النيل ، على بعد أكثر من 280 ميلاً جنوب القاهرة.

وقال وزيري إن المصنع يعود إلى عهد الملك نارمر ، الذي يُذكر بتوحيده لمصر القديمة في بداية عصر الأسرات الأولى (3150 ق.م - 2613 ق.م).

قال وزيري إن علماء الآثار عثروا على ثماني وحدات ، يبلغ طول كل منها حوالي 65 قدمًا وعرضها 8 أقدام ، وتحتوي جميعها على ما يقرب من 40 حوضًا فخاريًا في صفين ، والتي تم استخدامها لتسخين خليط من الحبوب والمياه لإنتاج البيرة.

ويشترك في رئاسة البعثة الأثرية المشتركة الدكتور ماثيو آدامز من معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك وديبورا فيشاك ، الأستاذة المساعدة لتاريخ الفن المصري القديم وعلم الآثار بجامعة برينستون.

قال الدكتور آدامز إن المصنع كان سيُبنى في هذه المنطقة لتوفير البيرة للطقوس الملكية ، وأن علماء الآثار وجدوا أدلة تثبت استخدام البيرة في طقوس التضحية للمصريين القدماء.

وقالت وزارة الآثار إن علماء الآثار البريطانيين ذكروا المصنع لأول مرة في أوائل القرن العشرين ، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد موقعه.

واشتهرت المدافن القديمة في أبيدوس بآثارها العديدة التي تكرّم أوزوريس ، إله العالم السفلي في مصر القديمة والإله المسئول عن الحكم على الأرواح في الحياة الآخرة.

أعلنت مصر عن عشرات الاكتشافات القديمة في العامين الماضيين ، على أمل جذب المزيد من السياح.