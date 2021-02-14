شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة عقارات بالبساتين لتوسعة الدائرى بعد صرف التعويضات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال توسعة الطريق الدائرى، بحضور اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين، حيث تم البدء في تنفيذ إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات.

وكانت محافظة القاهرة بدأت في اخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التي تشهد أعمال توسعة، والتي تستلزم إزالة ، حيث بدأت رئاسة حى البساتين بالقاهرة، أعمال الحصر للعقارات المقرر إزالتها بالقرب من الطريق الدائرى، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".

كما سيتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، وطالبت رئاسة الحي من المواطنين الذين سيتم تعويضهم، فتح حساب بنكي، وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتنسى للحى تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لإخلاء العقار.