شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح تصل للعاصفة والصغرى بالقاهرة 7 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 16 فبراير 2021 إلى الخميس 18 فبراير 2021، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية (انخفاض فى درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد)

يوم الثلاثاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى ومدن القن فرص أمطار متوسطة (50%) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (22 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (17-18) الصغرى (7-9).

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق (20-25 عقدة تقريبا)، درجات الحرارة العظمی (15-16) الصغرى (7-8).

السواحل الشمالية الغربية: أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح (30 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (12-13) الصغرى (8-9).

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط (ارتفاع الموج 3.5-5.5 متر)

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (25 عقدة) درجات الحرارة العظمی (21-22) الصغرى (9-10).

شمال الصعيد: أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة (20-25 عقدة) درجات الحرارة العظمی (19-20) الصغرى (5-6).

جنوب الصعيد: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (20 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمى (24-25) الصغرى (8-9).

يوم الأربعاء 17 فبراير:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (50%) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (25 عقدة تقريبا) ودرجات الحرارة العظمى (12-13) الصغرى (7-8).

الوجه البحرى: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على شمال الوجه البحرى تكون متوسطة جنوب الوجه البحرى (70%) على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق (25 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمى (12-13) الصغرى (7-8).

السواحل الشمالية الغربية: أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح (30-35 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (11-12) الصغرى (9-10).

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السواحل الشمالية: أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا رعدية مصحوبة بالبرد على فترات متقطعة الشرقية ووسط سيناء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (25-30 عقدة تقريبا) ودرجات الحرارة العظمی (10-12) الصغرى (5-8).

شمال الصعيد: أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة (25-30 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمى (12-13) الصغرى (4-5) تصل لحد الصقيع على المزروعات

جنوب الصعيد: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (20-25 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (16-17) الصغرى (6-7).

الخميس 18 فبراير:

القاهرة الكببرى: نشاط رياح (15-20 عقدة تقريبا) ومدن القناة، ودرجات الحرارة العظمی (15-16) الصغرى (9-10).

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة نشاط رياح على بعض المناطق (15-20 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (15-16) الصغرى (9-10).

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على فترات متقطعة، نشاط رياح (15-20 عقدة تقريبا) درجات الحرارة العظمی (15-16) الصغرى (10-12).

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط (ارتفاع الموج 3-4 أمتار).