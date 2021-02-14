شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ثربانتيس الإسبانى يحتفى بالدراسات الأندلسية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد ثربانتيس بالإسكندرية " المركز الثقافى الإسبانى"، ندوة بعنوان "مدرسة الإسكندرية حركة فكرية حول الأندلس"، تستعرض نشاط مدرسة الدراسات الأندلسية بالإسكندرية وأهمية إسهاماتها فى دراسات المغرب و الأندلس، هذا الحقل المعرفى الذى يجمع بين التراثين الثقافي الإسلامي والإسبانى.



ويشارك في الندوة كوكبة من أعلام الدراسات الأندلسية في الإسكندرية، من أبرزهم الدكتور زكريا عناني استاذ الادب العربي، وسحر عبدالعزيز سالم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، و مراد عباس استاذ الادب العربي ورئيس قسم اللغة العربية، وحسام العبادى، ومحمد الجمل.



وسوف تقام الندوة بمقر معهد ثربانتيس بالإسكندرية، الثلاثلاء، 16 فبراير، في الساعة الخامسة مساء، مع مراعات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

جدير بالذكر أن هذه المدرسة تأسست قبل أكثر من نصف قرن في كنف جامعة الإسكندرية على يد العميد الاول لكلية الاداب الأستاذ عبد الحميد العبادي، وقد انفتحت علي الخارج بتأسيس المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد وذهاب مجموعة من الأستاذة الي إسبانيا للدراسة وعلى رأسهم أحمد مختار العبادي، السيد عبد العزيز سالم، السيد غازي، والدكتور محمود على مكى، وحصولهم علي الدكتوراة وعلاقتهم بالمستشرق الاسباني ايميلو جارثيا جوميث الذي أشرف علي بحوثهم في مدريد.