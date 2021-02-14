شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن دمغ 108 آلاف و500 سبيكة ذهبية و337 ألف و880 أخرى فضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم دمغ 108500 سبيكة ذهب، وتم أيضًا دمغ 337880 سبائك فضة، وتم دمغ 170463.3 جرام عيار (21)، وكذلك 304447.1 جرام ذهب عيار (18)، و1977 جرام فضة وذلك لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير إجراءات دمغ المشغولات الذهبية وتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد،

وأضاف عبد الله منتصر أن المصلحة قامت بــ 5 جولات تفتيشية بمنطقة العاشر من رمضان، على محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والافراد، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 12 محضر محطات وقود، و3 محاضر لموازين بسكول، بالإضافة إلى محضر موازين تجارية وافراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

وأكدت المصلحة، أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.