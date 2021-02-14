شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم أئمة وواعظات قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف الموفدين إلى دولة السودان الشقيقة خلال الفترة من الأحد 31 يناير، وحتى الخميس 11 فبراير، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد 14 فبراير، بحضور الدكتور سامى الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من الأئمة المتميزين من شباب العلماء والدعوة الإلكترونية، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وأشاد وزير الأوقاف، بدورهم وأدائهم المشرف، مشيرًا إلى أننا كنا نتابعهم على مدار الساعة ورأينا مدى حفاوة الاستقبال لوفد وزارة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة، والبداية كانت فى المطار حيث كانت حفاوة الاستقبال لا توصف موجها الشكر لأشقائنا فى دولة السودان ولا سيما وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح الذى صرح بقوله : "لا نسمح لأى أحد أن يعتلى منابرنا فى السودان إلا أشقاؤنا المصريون، موضحًا أنه لدينا سفير وطنى محترم فى دولة السودان الشقيقة هو السفير حسام عيسى والذى أطلعنا على مردود القافلة، والذى عبر عن القافلة قائلًا : "هذه القافلة أنجزت فى أسبوعين عمل سنوات".

والمكرمون هم :"الشيخ الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوى، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيرى، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".































































































































