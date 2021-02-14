شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن بالأسماء تحويل مستحقات 160 عاملاً مصريا غادروا الأردن والان مع تفاصيل الخبر
وقال سعفان في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 119 ألفاً و 143 دولاراً ،أى ما يعادل مليون و864 ألفاً و 603 جنيهات مصرية تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلى الأسماء المستحقة: