تفاصيل وفاة سيدة داخل منزلها حرقا.. وأسرة الضحية: "عمرها ما تعمل كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم داخل منزلها بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

وطلبت النيابة العامة تقرير واف من مصلحة الطب الشرعي؛ لمعرفة سبب الوفاة.

واستمعت النيابة العامة لأسرة المتوفاة، والذين أكدوا أن العلاقة بين الزوجين كانت في خلافات "جوزها كان بيضربها ويعذبها وطلبت منه الطلاق كذا مرة".

وقالت ابنة عم المتوفاة إنها تزوجت من عامل يدعى "محمود.ا." وأنجبت منه طفل "4 سنوات" ورضيعة "4 شهور"، ودللت ابنة عم "إسراء" على تورط الزوج في وفاتها بالإشارة إلى "علشان طلبت منه الطلاق راح ولع فيها" شارحة "كان عاوز يقفل عليها الباب بتاع الشقه وهي مسكت فيه راح طفاها علشان لما مسكت فيه إيده اتلسعت"، حسب قولها.

وعن اكتشاف الواقعة، تتذكر والدة "إسراء" أنها تلقت اتصالا من زوج ابنتها أخبرها "بنتك انتحرت" نافية صحة رواية الزوج "بنتي مستحيل تعمل كده في نفسها".

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول ربة منزل تدعى "إسراء محمد" مصابة بحروق بالجسم قبل أن تفارق الحياة.

وانتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم محمد الجوهري ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أحمد أبو رحمة لسماع أقوال أسرة المتوفاة، واتهمت الأسرة زوج "إسراء" بإضرام النيران في زوجته وادعاءه انتحارها لإبعاد أي شبهة جنائية عنه.

وناشدت أسرة "إسراء" الأجهزة المعنية - الشرطة والنيابة العامة- بالقصاص العادل من الزوج راجين "عايزين حق البنت اليتيمة -في إشارة لوفاة والدها-" مؤكدين ثقتهم الكاملة في سير التحقيقات.