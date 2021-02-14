ضبط 30 طن منظفات وأعلاف مجهولة بحوزة 3 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص"، بمحافظة الشرقية؛ بحوزته (18,9 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، مالكي محلين لتجارة الأعلاف الحيوانية، والأسمدة الزراعية؛ بحوزتهما 12 طن "أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية " بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.