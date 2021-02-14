الداخلية تضبط 12715 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (12715) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12614) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (101) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (525) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (197) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1242) أرجيلة.