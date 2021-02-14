شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 799 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الأحد، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وبحسب بيان، السبت، أسفرت الحملة عن تنفيذ 799 حكما قضائيا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث جرى تنفيذ 3 احكام جنايات و166 حكمًا بالحبس الجزئي، و33 حكم حبس مستأنف، و409 غرامة، و108 مخالفة متنوعة.