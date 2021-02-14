شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يدعم مركز اللقاح ضد فيروس كورونا بـ10 آلاف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، مستشفى حميات منوف ومركز اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالمستشفى تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الأيام المقبلة، ومتابعة التطوير الشامل لمبنى المستشفى طبقًا لخطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النائبة أنها حصلت على مبلغ 10 آلاف جنيه دعم من اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، من صندوق الخدمة بالمحافظة لاستكمال تجهيزات مركز اللقاح الخاصة بفيروس كورونا.

واستعرض الدكتور أنور محفوظ، مدير عام المستشفى، خطة التطوير الشاملة للمستشفى بطاقة 244 سريرًا، واحتياجاتهم بتوفير تانك أكسجين جديد بسعة 10 آلاف لتر بدلا من التانك القديم بسعة 5 آلاف لتر وجهاز أشعة مقطعية أسوة بمستشفى حميات شبين الكوم وجهاز سونار وإحلال شبكات الغليات البخارية وجهاز تحميض ديجيتال للأشعة السينية ووحدة مناظير للجهاز الهضمي السفلي.