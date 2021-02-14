شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر محافظ بني سويف إيقاف حالة تعد وتطهير وتعقيم مبنى وحدة محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف هناك تعليمات مشددة لرؤساء المدن واصلت الوحدات المحلية بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها،وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك رفع إشغالات الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

قال وليد البيلى ، رئيس مركز ومدينة بنى سويف ، ان اجهزة مجلس المدينة اوقفت حالة بناء مخالف لشروط التراخيص بعزبة أحمد وهبة ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،مشيرا الى قيام الوحدة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، فضلاً عن صيانة وتركيب 40 كشافا بقرية شريف باشا ومتابعة صيانة أعطال مياه الشرب

وقال على يوسف ، رئيس مدينة ناصر ان مجلس قروي بني عدي قام بتطهير وتعقيم ورش مبنى الوحدة بالمواد الكحولية والمطهرات والتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فيما تم رفع المخلفات والقمامة بمداخل القرية والطريق السريع ومدخل قرية دلاص والزيتون وكوبري الزلط ومدخل قرية الشيخ عبد الله ، فضلاً عن رفع 12طنا من المخلفات المنزلية بقرية بني عدي والزيتون والرياض.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية