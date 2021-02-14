شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء الطلاب وأولياء الأمور حول قرار الحكومة بمد الإجازة لأسبوع آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت آراء الطلاب وأولياء الأمور بمختلف مراحل التعليم حول قرار الحكومة بمد الإجازة لأسبوع آخر، حيث أكد الكثير من الطلاب رغبتهم في الانتهاء من الامتحانات مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال محمد يوسف، طالب بالمرحلة الثانوية، إنه كان يتوقع العودة للدراسة وأداء الامتحانات لأننا كنا مستعدين لها، ومد الإجازة لأسبوع آخر أحدث حالة من البلبلة بين الطلاب، وكان يجب الإعداد للامتحانات في موعدها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بينما قال حسن ناصر، أحد أولياء الأمور، إن مد تلك الإجازة أحدث حالة من البلبلة بين الطلاب.

وقال الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، إنه مع الحرص الشديد على صحة أبناءنا الطلاب والطالبات، وتأكده من حرص الدولة على الحفاظ على صحة الطلاب والإجراءات الاحترازية التي تتخذها في مواجهة كورونا، إلا أنه أيضًا مع الانتهاء من العام الدراسي الحالي وأداء الامتحانات باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حرصًا على مستقبل الطلاب وعدم إضاعة عام من عمرهم.

وأضاف أنه تم أداء امتحانات الثانوية العامة العام الماضي وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا، ولم يحدث شيء والحمد لله، وأكد أنه مع وزارة التعليم في أداء الامتحانات في ظل تلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على عدم إضاعة عام من عمرهم.