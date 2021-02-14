شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تخطط لإنشاء مزارع مصرية في الدول الأفريقية لإنتاج تقاوي المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية، خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 موضحا أن الوزارة بالتوسع في تبنى فكرة انشاء المزارع الأفريقية، والتي تهدف إلى تدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية، من خلال انشاء المزارع المشتركة مع بعض من هذه الدول، والتي تستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية، وتسويقها، بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية الأحد، إنه تم إنشاء عدد (9) مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية، بإجمالى مساحة 3490 هكتار (8375 فدان) في كل من زامبيا، وأوغندا، الكونغو الديمقراطية، والنيجر، وزنزبار، ومالى، وتوجو، وأرتيريا، وجارى حالياً دراسة إنشاء مزرعة متكاملة على مساحة 1000 هكتار، في جنوب السودان، وتقديم مقترح لعمل مزرعة لإنتاج التقاوى في دولة السودان على مساحة 500 فدان .

وأوضح وزير الزراعة، نستهدف التوسع في إقامة هذه المزارع في دول أخرى، نظراً لدورها في مجال تدعيم العلاقات والحفاظ على الأمن القومي المصري، كمحور رئيسي ضمن برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة الزراعة، لدعم العلاقات الزراعية مع مختلف الدول الأفريقية.

وأشار «القصير» أنه في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتدريب الكوادر الافريقية فقد تم إستقبال عدد 538 متدرب من دول القارة الأفريقية خلال الثلاث سنوات الماضية لتدريبهم على مختلف الأنشطة بوزارة الزراعة. وإستضافة برنامج تدريبي للمتخصصين من دولة الكاميرون خلال الفترة من 18 يناير وحتى 11 فبراير 2021 في مجال سلامة الغذاء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.