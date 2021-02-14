شكرا لقرائتكم خبر عن دعما من صندوق تحيا مصر.. وصول 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، وصول 8 ماكينة غسيل كلوي ألمانية الصنع، ماركة «فرزينيوس»، تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى، دعماً من صندوق تحيا مصر، من خلال وزارة الصحة.

أوضح المحافظ، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك)، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الماكينات، طبقاً لاحتياجات وحدات الكلى، بمستشفيات المحافظة.