شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف «القيسارية» ببلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يًرافقه أعضاء برلمان شباب المحافظة، شوارع مدينة بلبيس، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتجميل التي تشهدها منطقة القيسارية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس.

تفقد المحافظ ومرافقوه منطقة القيسارية والشوارع المتفرعة منها، والجاري رصفها باستخدام بلاط الانترلوك بتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه،، تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والضيقة التي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف الجارية، طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الالتزام بالمواصفات الهندسية، ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.