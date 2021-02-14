شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد يبحثان دعم المشروعات الاستثمارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

​​اجتمع اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء محمـد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، بحضور ممثلي هيئة المواد النووية، ومدير معهد تكنولوجيا الأغذية وبعض المستثمرين لبحث سبل إقامة مشروعات استثمارية زراعية وإنشاء مصنع ملحق لتصنيع المنتجات القائمة على هذه الزراعات مما يزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.

وعرض اللواء محمـد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مقومات المحافظة وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم في كل المجالات الزراعية والصناعية.

من جانبه، قال اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة تسعى للمشاركة في تنمية إقليم الصعيد ولتذليل كل المعوقات لدفع عجلة التنمية بناءاً لتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية في جميع الأنشطة وذلك لفتح فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء سامي الشناوي بأن الهيئة تفتح زراعيها للجميع لاستغلال مقومات ماتملكه كل محافظة في صعيد مصر للوصول إلى الفرص الإسثمارية وتحقيق التنمية الحقيقية بها.

وقال وائل أبوطالب، المتحدث الإعلامي للهيئة، إن محافظة الوادي الجديد تنتج حوالي 140 ألف طن بلح صعيدي نصف جاف سنويًا عالي الجودة يتم تصديرة للدول العربية وأن الهيئة تسعي لإنشاء مصنع للتمور بمحافظة الوادي الجديد يحتوي على خط إنتاج ومسلتزمات التعبئة والتغليف وبرادات خفض لتخزين التمور لتعظيم الإستفادة من تلك المنتجات والخط به يكفي إحتياجات المرحلة الأولي من التصنيع ويخدم الغير في تخزين المنتجات الزراعية والصناعية، كما يتضمن المصنع خط إنتاج لصناعة الحبال والأقفاص المصنعة من مشتقات النخيل ويستهدف 50% في المرحلة الأولى ما بين تمور معبأة بمواصفات صحية واستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة وزيت من نوي البلح وألياف غذائية صحية لمرض السكر وإرتفاع ضغط الدم وغيرها.

وأكد «أبوطالب» أن محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد تناقشا في وضع آليات لدعم زراعة النخيل المجدول وزيادة زراعاته في المحافظة لأنه من المحاصيل التي تدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه من أجل الحفاظ على المخزون الجوفي المائي وإنتاج فسائل جديدة من النخيل للمحافظة على السلالات وإضافة جودة إنتاجية عالية للمحصول واستخدام جريد النخيل في صناعة الأساسات الخشبية وإعادة تدوير مخلفات النخيل في صناعة الأعلاف للمواشي.

اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد يجتمع مع اللواء محمـد الزملوط محافظ الوادى الجديد

اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد يجتمع مع اللواء محمـد الزملوط محافظ الوادى الجديد

اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد يجتمع مع اللواء محمـد الزملوط محافظ الوادى الجديد

اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد يجتمع مع اللواء محمـد الزملوط محافظ الوادى الجديد

اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد يجتمع مع اللواء محمـد الزملوط محافظ الوادى الجديد